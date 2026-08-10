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Jamshedpur News: सावन की दूसरी सोमवारी पर सेवा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: सावन की दूसरी सोमवारी पर भाजपा ने बिष्टूपुर मंडल के अध्यक्ष मारुती नंदन पाण्डेय के नेतृत्व में लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में सेवा शिविर का आयोजन किया। श्रद्धालुओं को दूध, बेलपत्र और पवित्र गंगाजल बांटा गया। आयोजकों ने सुख, शांति और समृद्धि की कामना की, और भक्तों ने इस सेवा कार्य की सराहना की।

सावन की दूसरी सोमवारी पर सेवा शिविर
सावन की दूसरी सोमवारी पर सेवा शिविर

Jamshedpur News: जमशेदपुर। सावन की पावन दूसरी सोमवारी के अवसर पर भाजपा बिष्टूपुर मंडल अध्यक्ष मारुती नंदन पाण्डेय के नेतृत्व में लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर में सेवा शिविर का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के बीच दूध, बेलपत्र एवं पवित्र गंगाजल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री विश्वनाथदीप, गुरमीत सिंह, दर्शन कौर, सीमा सिंह, मोहित झा व पीनाकी ठक्कर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजकों ने सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि व खुशहाली की कामना की। भक्तों ने इस सेवा कार्य की सराहना की।

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