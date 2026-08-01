Jamshedpur News: एसएसपी ऑफिस से 100 मीटर की दूरी पर महिला से सोने की चेन झपट भागे बदमाश
Jamshedpur News: जमशेदपुर में जुबली पार्क गेट नंबर-1 के पास शुक्रवार शाम एक महिला से सोने की चेन छीनने की घटना हुई। घटना एसएसपी कार्यालय के पास हुई, जिससे पुलिस की गश्त पर सवाल उठते हैं। पीड़िता चंदना दास ने चेन की कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार जुबली पार्क गेट नंबर-1 के पास शुक्रवार शाम करीब सात बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से करीब पांच ग्राम की सोने की चेन झपट ली। सबसे हैरत की बात यह है कि घटनास्थल एसएसपी कार्यालय से महज 100 मीटर दूर है। कुछ ही सेकेंड में घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। पीड़िता चंदना दास सोनारी की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पोती बाहर से आई है। उसे घुमाने के लिए वह शुक्रवार शाम जुबली पार्क गई थीं। पार्क में घूमने के बाद दोनों जुबली पार्क गेट नंबर-1 के पास स्थित एक फूड स्टॉल पर चाउमिन खाने पहुंचीं। उन्होंने चाउमिन का ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगीं। इस दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। बाइक चला रहा युवक वाहन स्टार्ट कर बैठा रहा, जबकि दूसरा बाइक से उतरकर उनकी ओर बढ़ा। चंदना दास को लगा कि वह भी फूड स्टॉल पर कुछ खरीदने आया है, लेकिन अगले ही पल उसने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन खींच ली। इसके बाद वह दौड़कर बाइक पर बैठा और दोनों बदमाश तेज गति से फरार हो गए。
झपट्टे से गले में लगी चोट
चंदना दास ने बताया कि चेन खींचने के दौरान उनके गले में चोट भी लगी। उन्होंने बताया कि पर्व-त्योहार के समय वह आमतौर पर जेवर पहनने से बचती हैं, लेकिन शुक्रवार को सामान्य दिन होने के कारण उन्होंने चेन पहन रखी थी। चेन की कीमत उन्होंने लगभग एक लाख रुपये बताई। घटना उस स्थान पर हुई, जहां शाम के समय बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ घूमने और खाने के लिए स्टॉल पर पहुंचते हैं। इसके अलावा एसएसपी कार्यालय और अन्य सरकारी कार्यालय भी पास में स्थित हैं। ऐसी जगह छिनतई की घटना ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं。
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और पार्क गोलचक्कर, बंगाल क्लब गोलचक्कर और साकची मुख्य गोलचक्कर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान के लिए भागने के संभावित मार्गों की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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