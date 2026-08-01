Jamshedpur News: भक्त रंजन महतो बने जेएलकेएम के मानगो नगर अध्यक्ष
Jamshedpur News: भक्त रंजन महतो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का मानगो नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें जमशेदपुर नगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो द्वारा नगर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बाद यह जिम्मेदारी दी गई है। उनसे संगठन की नीतियों का पालन करते हुए अपने दायित्वों को निभाने की उम्मीद की गई है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। भक्त रंजन महतो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) का मानगो नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्हें जमशेदपुर नगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो ने नगर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत मनोनीत किया है। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे संगठन की नीतियों व सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे।
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