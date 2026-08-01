Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: भक्त रंजन महतो बने जेएलकेएम के मानगो नगर अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: भक्त रंजन महतो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का मानगो नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें जमशेदपुर नगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो द्वारा नगर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बाद यह जिम्मेदारी दी गई है। उनसे संगठन की नीतियों का पालन करते हुए अपने दायित्वों को निभाने की उम्मीद की गई है।

Jamshedpur News: भक्त रंजन महतो बने जेएलकेएम के मानगो नगर अध्यक्ष

Jamshedpur News: जमशेदपुर। भक्त रंजन महतो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) का मानगो नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्हें जमशेदपुर नगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो ने नगर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत मनोनीत किया है। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे संगठन की नीतियों व सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।