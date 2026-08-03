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Jamshedpur News: एमजीएम के एक एक्स-रे मशीन का बेल्ट जाम, एक्स-रे बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के दो में से एक मशीन का बेल्ट खराब हो गया है।

Jamshedpur News: एमजीएम के एक एक्स-रे मशीन का बेल्ट जाम, एक्स-रे बंद

Jamshedpur News: जमशेदपुर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के दो में से एक मशीन का बेल्ट खराब हो गया है। बेल्ट खराब हो जाने के कारण मशीन काम नहीं कर रहा है और एक्स-रे नहीं हो रहा है। जबकि दूसरे डिजिटल मशीन पर एक्स-रे हो रहा है। एक मशीन काम करने के कारण मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

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