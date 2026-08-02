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Jamshedpur News: 2 दिन से आयुष्मान का खराब चल रहा है नेटवर्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में आयुष्मान नेटवर्क दो दिनों से खराब चल रहा है, जिसके कारण एमजीएम अस्पताल और सदर अस्पताल में नए मरीजों की एंट्री नहीं हो पा रही है। मरीजों को इसके चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई मरीजों का आयुष्मान 2 दिन बाद बन सका है।

Jamshedpur News: 2 दिन से आयुष्मान का खराब चल रहा है नेटवर्क

Jamshedpur News: जमशेदपुर। आयुष्मान का नेटवर्क पिछले दो दिनों से खराब चल रहा है और एमजीएमअस्पताल हो या सदर अस्पताल नए मरीज की एंट्री उसमें नहीं हो पा रही है जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई मरीजों का आयुष्मान 2 दिन बाद बन सका है जिनके कारण उन्हें कोई सामान खरीद कर बाजार से लाने पड़े हालांकि इसका भुगतान उन्हें बाद में कर दिया जाएगा।

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