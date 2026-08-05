Jamshedpur News: जुगसलाई में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो और बाइक की टक्कर, चालक से मारपीट, हंगामा

Jamshedpur News: जुगसलाई थाना के पास सोमवार दोपहर स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे एक ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक घायल हो गया, जबकि ऑटो में सवार सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट भी कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ऑटो बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार सड़क पार करने के लिए डिवाइडर के कट की ओर मुड़ा। अचानक बाइक सामने आने से दोनों वाहनों के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ऑटो अनियंत्रित हो गया, जिससे चालक घायल हो गया। हालांकि, ऑटो में सवार किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद बाइक ऑटो के नीचे फंस गई。