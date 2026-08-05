Jamshedpur News: जुगसलाई में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो और बाइक की टक्कर, चालक से मारपीट, हंगामा
Jamshedpur News: जुगसलाई थाना के पास सोमवार दोपहर एक ऑटो और बाइक के बीच टक्कर हुई। ऑटो चालक घायल हो गया, लेकिन सभी स्कूल के बच्चे सुरक्षित हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू की।
Jamshedpur News: जुगसलाई थाना के पास सोमवार दोपहर स्कूली बच्चों को लेकर जा रहे एक ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक घायल हो गया, जबकि ऑटो में सवार सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट भी कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ऑटो बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार सड़क पार करने के लिए डिवाइडर के कट की ओर मुड़ा। अचानक बाइक सामने आने से दोनों वाहनों के बीच भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ऑटो अनियंत्रित हो गया, जिससे चालक घायल हो गया। हालांकि, ऑटो में सवार किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। दुर्घटना के बाद बाइक ऑटो के नीचे फंस गई。
आसपास का माहौल
घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने ऑटो चालक को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही जुगसलाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने भीड़ को हटाकर ऑटो चालक और बच्चों को सुरक्षित थाना पहुंचाया। वहां बच्चों और चालक से घटना की जानकारी ली गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो और बाइक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सामान्य प्रश्न
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