Jamshedpur News: जिले में 12 एंबुलेंस हुई बेकार, अब होगी नीलामी
Jamshedpur News: जिले के विभिन्न प्रखंडों में नई एंबुलेंस नहीं खरीदी गई हैं। वर्षों पुरानी एंबुलेंस जो बेकार हो गई हैं, उन्हें नीलाम किया जायेगा। एमजीएम और विभिन्न सीएचसी में इन एंबुलेंस की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जरूरतमंद मरीजों को 108 एंबुलेंस की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल आना पड़ रहा है।
Jamshedpur News: जिले के विभिन्न प्रखंडों में नई एंबुलेंस तो नहीं खरीदी गईं, लेकिन वर्षों से रखी या काम में ली जा रही एंबुलेंस बेकार हो गई हैं। अब इन्हें नीलाम किया जाएगा। एमजीएम से लेकर विभिन्न सीएचसी में पड़ी इन एंबुलेंस की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घाटशिला और जुगसलाई सह गोलमुरी सीएचसी, बहरागोड़ा तथा मुसाबनी में दो-दो एंबुलेंस की नीलामी की जा रही है। धालभूमगढ़, डुमरिया और पटमदा के सीएचसी में एक-एक एंबुलेंस नीलाम होगी। एमजीएम में भी कुछ एंबुलेंस कबाड़ हो जाने के कारण उनकी नीलामी की जा रही है। इन प्रखंडों में से अधिकतर को वर्षों से नई एंबुलेंस नहीं मिली हैं।
जो उपलब्ध हैं, उनमें से कई की हालत खराब है। जो पूरी तरह कबाड़ हो गई थीं, उनकी नीलामी हो रही है। प्रखंडों की स्थिति यह है कि वहां से मरीजों को एमजीएम या सदर भेजने के लिए 108 एंबुलेंस बुलानी पड़ती है। 108 एंबुलेंस की स्थिति भी ठीक नहीं होने के कारण मरीजों को अपनी गाड़ी से आना पड़ता है। सदर में एंबुलेंस और ड्राइवर उपलब्ध हैं, लेकिन एमजीएम में चार एंबुलेंस और कुल पांच ड्राइवर हैं। एक शिफ्ट में एक या दो ड्राइवर ही मिलते हैं और एंबुलेंस चलाने वाला कोई नहीं मिलता।
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