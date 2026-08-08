Jamshedpur News: टेल्को में कार सवार दंपती का पीछा कर हमला, महिला समेत तीन जख्मी

Jamshedpur News: टेल्को थाना क्षेत्र में कार सवार दंपती और उनके दोस्तों पर 7-8 अज्ञात युवकों ने हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति समेत तीन लोग घायल हुए। हमलावरों ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Jamshedpur News: टेल्को थाना क्षेत्र में कार सवार दंपती और उनके दोस्तों का पीछा कर 7-8 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। घटना में एक व्यक्ति समेत तीन लोग घायल हो गए, जबकि हमलावरों ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मामले में टेल्को थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भुइयांडीह रक्षा काली मंदिर के पास रहने वाली सबिता कुमारी सिंह ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 5 अगस्त की शाम करीब पांच बजे वह पति अभिषेक झा के साथ कार से टेल्को स्थित एचडीएफसी बैंक के पास पहुंची थीं। वहां उनकी दोस्त विन्दा पारीक और उनके पति विजय पारीक भी स्कूटी से पहुंचे। चारों ने साथ में चाय पी और इसके बाद घूमने के लिए मिलेनियम पार्क चले गए।

घटना का विवरण शाम करीब 6.48 बजे जब सभी वापस लौट रहे थे, तभी तीन-चार बाइक पर सवार 7-8 युवक उनका पीछा करने लगे। युवकों के हाथों में पत्थर और क्रिकेट का विकेट था। वे गाड़ी रुकवाने का प्रयास करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। कार नहीं रोकने पर आरोपियों ने वाहन पर पथराव और हमला शुरू कर दिया। पीड़ितों ने किसी तरह कार आगे बढ़ाई, लेकिन रास्ते की जानकारी नहीं होने के कारण केएल ब्लॉक के पास वाहन रोकना पड़ा। इसी दौरान हमलावर वहां पहुंच गए और कार सवार लोगों के साथ मारपीट करने लगे। हमले में अभिषेक कुमार झा के पीठ और बाएं कान में चोट लगी। बीच-बचाव करने पर सबिता कुमारी सिंह और उनकी सहेली विन्दा पारीक भी घायल हो गईं। इस दौरान कार भी क्षतिग्रस्त हो गई।

क्षेत्रीय लोगों का सहयोग आसपास के लोग जुटे तो भागे हमलावर

शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे, जिसके बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना 112 पर दी गई। मौके पर पहुंची टेल्को थाना पुलिस सभी को थाना ले गई और घायल अभिषेक कुमार झा को इलाज के लिए भेजा। उपचार के बाद गुरुवार को सबिता कुमारी सिंह ने थाना में 7-8 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है。