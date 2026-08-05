Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: टेल्को में दोस्त पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: टेल्को थाना क्षेत्र में एक विवाद के बाद हर्ष पांडेय ने आकाश कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना रविवार रात को हुई। आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और हर्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Jamshedpur News: टेल्को में दोस्त पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार

Jamshedpur News: टेल्को थाना अंतर्गत रामाधीन बगान निवासी आकाश कुमार पर उसके साथी हर्ष पांडेय ने विवाद के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना रविवार रात 11 बजे की है। घटना के बाद परिजनों ने आकाश को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। वहां उसका इलाज किया गया। मामले को लेकर टेल्को थाना में आकाश कुमार के बयान पर हर्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टेल्को थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद के अनुसार आरोपी पूर्व में डकैती की योजना बनाने के आरोप में जेल जा चुका है।

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।