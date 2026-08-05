Jamshedpur News: टेल्को में दोस्त पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार
Jamshedpur News: टेल्को थाना क्षेत्र में एक विवाद के बाद हर्ष पांडेय ने आकाश कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना रविवार रात को हुई। आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और हर्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Jamshedpur News: टेल्को थाना अंतर्गत रामाधीन बगान निवासी आकाश कुमार पर उसके साथी हर्ष पांडेय ने विवाद के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना रविवार रात 11 बजे की है। घटना के बाद परिजनों ने आकाश को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। वहां उसका इलाज किया गया। मामले को लेकर टेल्को थाना में आकाश कुमार के बयान पर हर्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। टेल्को थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद के अनुसार आरोपी पूर्व में डकैती की योजना बनाने के आरोप में जेल जा चुका है।
फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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