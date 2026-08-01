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Jamshedpur News: बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन दो अगस्त तक, 16 को होगी परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए बीएससी नर्सिंग (बेसिक एवं पोस्ट-बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्ष

Jamshedpur News: बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन दो अगस्त तक, 16 को होगी परीक्षा

Jamshedpur News: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए बीएससी नर्सिंग (बेसिक एवं पोस्ट-बेसिक) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के नर्सिंग संस्थानों में नामांकन लिए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जिसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों में सुधार के लिए 3 अगस्त 2026 की तिथि तय की गई है।

इसके बाद किसी भी प्रकार के संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान श्रेणीवार निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ी जातियों के लिए 900 रुपये तथा एससी, एसटी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 450 रुपये शुल्क रखा गया है, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त 2026 को विभिन्न जिला मुख्यालयों में निर्धारित पालियों में किया जाएगा।

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