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Jamshedpur News: मदरसा फैजुल उलूम के 25वें सालाना उर्स का दो दिवसीय आयोजन 29 से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: मदरसा फैज़ुल उलूम में अल्लामा अरशदुल कादरी (रह.) का 25वां सालाना उर्स 29 और 30 जुलाई को धतकीडीह में होगा। उर्स कमेटी के संयोजक गुलाम जरकनी के अनुसार, कार्यक्रम में नातिया मुशायरा, रूहानी कार्यक्रम और उलेमाओं का तकरीर होगा। पूर्व छात्रों को पुरस्कार और 70 नए छात्रों की दस्तारबंदी भी होगी।

Jamshedpur News: मदरसा फैजुल उलूम के 25वें सालाना उर्स का दो दिवसीय आयोजन 29 से

Jamshedpur News: धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थान मदरसा फैज़ुल उलूम में अल्लामा अरशदुल कादरी (रह.) का 25वां सालाना उर्स 29 और 30 जुलाई को धतकीडीह में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी उर्स कमेटी के संयोजक गुलाम जरकनी ने मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि उर्स के अंतिम दो दिनों के कार्यक्रमों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। 29 जुलाई को भव्य नातिया मुशायरे का आयोजन होगा, जिसमें भारत और विदेश, विशेषकर नेपाल के प्रसिद्ध नातगो और शायर अपनी प्रस्तुति देंगे। 30 जुलाई को अपराह्न 4.35 बजे कुल शरीफ एवं विशेष रूहानी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद रात्रि सत्र में देश के प्रसिद्ध उलेमाओं का तकरीर कार्यक्रम होगा।गुलाम

जरकनी ने बताया कि इस अवसर पर मदरसा की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पूर्व छात्रों एवं विशिष्ट व्यक्तियों को कायदे अहले सुन्नत अवार्ड, फैजी अवार्ड और इजाजी ट्रॉफी सहित विभिन्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मदरसा के 400 से अधिक पूर्व छात्रों का सम्मान भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाले 70 नए छात्रों की दस्तारबंदी भी समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। कार्यक्रम मदरसा के अध्यक्ष डॉ. गुलाम जरकनी की अध्यक्षता में होंगे।

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