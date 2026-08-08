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Jamshedpur News: सावन के दूसरे सोमवारी को मानस सत्संग समिति का सुंदरकांड पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में श्री श्री मानस सत्संग समिति द्वारा सावन के दूसरे सोमवार को सुंदरकांड का पाठ एवं भोग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुरारी अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति से भरपूर होता है, जिसमें भक्तों की बड़ी संख्या शामिल होती है।

Jamshedpur News: सावन के दूसरे सोमवारी को मानस सत्संग समिति का सुंदरकांड पाठ

Jamshedpur News: जमशेदपुर। श्री श्री मानस सत्संग समिति द्वारा सावन माह के दूसरे सोमवार को विगत 22 वर्षों की परंपरा के अनुसार सुंदरकांड का पाठ एवं भोग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस जानकारी की पुष्टि मुरारी अग्रवाल ने की। यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। समिति सभी भक्तों से इस पुण्य कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करती है।

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