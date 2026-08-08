Jamshedpur News: निर्मल महतो के शहादत दिवस पर मेयर सुधा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि
Jamshedpur News: जमशेदपुर। निर्मल महतो के शहादत दिवस पर शनिवार को पारडीह चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर मानगो नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्प
Jamshedpur News: जमशेदपुर। श्री श्री मानस सत्संग समिति द्वारा सावन माह के दूसरे सोमवार को विगत 22 वर्षों की परंपरा के अनुसार सुंदरकांड का पाठ एवं भोग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस जानकारी की पुष्टि मुरारी अग्रवाल ने की। यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। समिति सभी भक्तों से इस पुण्य कार्यक्रम में शामिल होने की अपील करती है।
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