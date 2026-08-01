Jamshedpur News: पहाड़ी वाले बाबा दयाल सिंह जी की सालाना याद में बिष्टुपुर गुरुद्वारा में सजा कीर्तन दरबार
Jamshedpur News: जमशेदपुर में बिष्टुपुर गुरुद्वारा में बाबा दयाल सिंह जी की सालाना याद में धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। भाई ओंकार सिंह ने शब्द गायन किया। सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने बाबा जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और लोगों से गुरु रामदास भलाई केंद्र का लाभ उठाने की अपील की।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। पहाड़ी वाले बाबा दयाल सिंह जी की सालाना याद में हर वर्ष की तरह बिष्टुपुर गुरुद्वारा में भव्य धार्मिक समागम का आयोजन किया गया इस मौके पर भाई साहब भाई ओंकार सिंह श्री अमृतसर वाले ने शब्द गायन कर संगत को निहाल किया इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के चेयरमैन सरदार शैलेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में बाबा दयाल सिंह जी की जीवनी पर प्रकाश डाला उन्होंने सेंट्रल कमेटी कार्यालय में गुरु रामदास भलाई केंद्र निशुल्क ओपीडी में रोजाना बैठने वाले वरिष्ठ डॉक्टरों की जानकारी दी और इसका लाभ उठाने का अनुरोध किया l
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