Jamshedpur News: टिस्को को-ऑपरेटिव के सदस्यों को अब 8.70 लाख तक मिलेगा लोन

Jamshedpur News: द टिस्को जनरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की 92वीं वार्षिक आमसभा शनिवार को हुई, जिसमें 1000 से अधिक सदस्य शामिल हुए। कमोडिटी एडवांस लोन में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई। सदस्य लाभांश के साथ मिठाई कूपन प्राप्त करेंगे और उपहार के रूप में इलेक्ट्रिक आयरन दिया जाएगा।

Jamshedpur News: द टिस्को जनरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की 92वीं वार्षिक आमसभा शनिवार को टाटा स्टील परिसर स्थित स्टीलेनियम हॉल में चेयरमैन सुब्रतो सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसमें लगभग एक हजार से अधिक सदस्य उपस्थित हुए। उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार माथन ने सदस्यों को दिए जाने वाले कमोडिटी एडवांस लोन की राशि में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। अधिकतम ऋण राशि को 8.50 लाख से बढ़ाकर 8.70 लाख तक रखा गया। सचिव कमलेश यादव ने वर्ष 2025-26 का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। अनंत ठाकुर ने सदस्यों को 16.50 प्रतिशत लाभांश देने की घोषणा की।

प्रबंधन समिति की घोषणाएँ प्रबंधन समिति ने 31 मार्च को समाप्त वर्ष में अनिवार्य जमा अधिकतम रखने वाले 50 सदस्यों और नए सदस्य जोड़ने वाले पांच सदस्यों को सफारी कंपनी का 55 इंच ट्रॉली केस (मूल्य 9,999 रुपये) उपहार में देने का प्रस्ताव पारित किया। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए।

उपहार और लाभांश लाभांश के साथ 300 रुपये मूल्य के मिठाई कूपन तीन अगस्त से सोसाइटी कार्यालय से दिए जाएंगे। सभी सदस्यों को बोरोसिल कंपनी का एक हजार वाट का इलेक्ट्रिक आयरन (मूल्य 1,090 रुपये) उपहार में देने की घोषणा नीतू सिंह ने की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन विद्या भूषण झा ने दिया। वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति की ओर से अमरजीत सिंह, कुमारी मधु शर्मा, त्रिलोचन परीदा, नीतू सिंह, फाल्गुनी चटर्जी, विनोद कुमार ठाकुर, शशिभूषण पिंगुआ, शोभा रानी हांसदा, सोनम राजपूत, सुभाजीत गुहा, अरविंद कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। आम सभा का संचालन उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार माथन ने किया।