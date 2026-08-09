Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ का हुआ भव्य आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर में ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों ने भाग लिया और विजय नारायण सिंह ‘बेरुका’ को साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रसेनजीत तिवारी ने हुलास परिवार की सांस्कृतिक प्रयासों की सराहना की।

Jamshedpur News: ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ का हुआ भव्य आयोजन

Jamshedpur News: जमशेदपुर। हुलास परिवार की ओर से रविवार को तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में वार्षिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के साहित्य प्रेमियों और प्रबुद्धजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद उपासना सिंहा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। हुलास परिवार की ओर से अजय मुस्कान ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जबकि अध्यक्ष श्यामल सुमन ने स्वागत भाषण दिया।कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए विजय नारायण सिंह ‘बेरुका’ को इस वर्ष ‘हुलास गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया गया।

संध्या ने मानपत्र का वाचन किया और जय प्रकाश पांडेय ने उन्हें सम्मानित किया।मुख्य अतिथि प्रसेनजीत तिवारी ने हुलास परिवार के साहित्यिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सांस्कृतिक चेतना और साहित्य के प्रति अनुराग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।