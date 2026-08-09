Jamshedpur News: ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ का हुआ भव्य आयोजन

Jamshedpur News: जमशेदपुर। हुलास परिवार की ओर से रविवार को तुलसी भवन के प्रयाग कक्ष में वार्षिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम ‘सावन-मनभावन सह हुलास गौरव सम्मान’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के साहित्य प्रेमियों और प्रबुद्धजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कार्यक्रम के प्रथम सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इसके बाद उपासना सिंहा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। हुलास परिवार की ओर से अजय मुस्कान ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जबकि अध्यक्ष श्यामल सुमन ने स्वागत भाषण दिया।कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए विजय नारायण सिंह ‘बेरुका’ को इस वर्ष ‘हुलास गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया गया।