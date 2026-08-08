Jamshedpur News: आंध्रा एसोसिएशन स्कूल में मेधावियों को किया गया सम्मानित
Jamshedpur News: आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल में 47वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। इसमें शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. कोशी वर्गीज ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन, वार्षिक रिपोर्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं।
Jamshedpur News: आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल में 47वां वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व निदेशक डॉ. कोशी वर्गीज रहे। इस अवसर पर शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में आईसीएसई के दिव्यांशु कुमार व अलीशा एरम तथा आईएससी के बिस्वास कृष्ण सिंह व मोहम्मद रेहान शामिल थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। महासचिव वाई. के. शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। अध्यक्ष मेजर के. सत्यनारायण ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। प्राचार्या पियाली मुखर्जी ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।
अंत में उप-प्राचार्या उत्पला घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समारोह संपन्न हुआ।
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