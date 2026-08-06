Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: मुर्गा महादेव मंदिर : भगवान राम ने यहां की थी शिव की पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: भगवान शिव का मुर्गा महादेव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा के क्योंझर जिले की सीमा पर स्थित है। यह तीर्थ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं।

Jamshedpur News: मुर्गा महादेव मंदिर : भगवान राम ने यहां की थी शिव की पूजा

Jamshedpur News: पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा के क्योंझर जिले की सीमा पर स्थित भगवान शिव का मुर्गा महादेव मंदिर प्रसिद्ध एवं प्राचीन तीर्थस्थल है, जहां भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलता ही है, यहां की खूबसूरत वादियां भी खूब आकर्षित करती हैं। घने जंगलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक झरनों के बीच स्थित यह प्राचीन शिवधाम का अलग ही धार्मिक महत्व है। मंदिर के समीप लगभग 25 फीट ऊंचाई से गिरता प्राकृतिक जलप्रपात श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सावन में विशेष तौर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं पूरे कोल्हान ही नहीं, बल्कि ओडिशा के कई जिलों से लोग कांवर लेकर यहां जलाभिषेक करने आते हैं। मान्यता

ये भी पढ़ें:Gridih News: काले पत्थरों के बीच बहती अध्यात्म की धारा: झारो नदी शिवधाम की अनोखी दास्तान

इस मंदिर की मान्यता

इस मंदिर की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत यहां पूरी होती है। यहां स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। 3000 फीट की पहाड़ी से लगातार जलधारा को प्राकृतिक जलाभिषेक का रूप माना जाता है। महाशिवरात्रि और श्रावणी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि यहां प्राचीन समय में एक मुर्गे ने भगवान शिव के प्रकट होने का संकेत दिया था। इस कारण इस स्थान का नाम मुर्गा महादेव पड़ा। मुर्गा महादेव को प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का अद्भुत संगम माना जाता है।

इतिहास

मुर्गा महादेव प्राचीन मंदिर को लेकर यह भी माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने इस मंदिर में पूजा की थी। मुर्गा महादेव मंदिर का वास्तविक नाम बाबा मृगेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास मृग यानी हिरणों की संख्या काफी थी। जिसके नाम पर भगवान श्री राम चन्द्र ने इस शिवलिंग की पूजा के बाद इसे बाबा मृगेश्वर महादेव मन्दिर का नाम दिया। किन्तु कालांतर में मृग से नामांतरण होते हुए इसका नाम मुर्गा महादेव मन्दिर के रूप में प्रचलित हो गया।

अधिकतर पूछे गए प्रश्न

मुर्गा महादेव मंदिर का क्या महत्व है?
मुर्गा महादेव मंदिर भगवान शिव का प्रसिद्ध एवं प्राचीन तीर्थस्थल है, जहां की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।