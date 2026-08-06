Jamshedpur News: मुर्गा महादेव मंदिर : भगवान राम ने यहां की थी शिव की पूजा

Jamshedpur News: भगवान शिव का मुर्गा महादेव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा के क्योंझर जिले की सीमा पर स्थित है। यह तीर्थ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं।

Jamshedpur News: पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा के क्योंझर जिले की सीमा पर स्थित भगवान शिव का मुर्गा महादेव मंदिर प्रसिद्ध एवं प्राचीन तीर्थस्थल है, जहां भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो मिलता ही है, यहां की खूबसूरत वादियां भी खूब आकर्षित करती हैं। घने जंगलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक झरनों के बीच स्थित यह प्राचीन शिवधाम का अलग ही धार्मिक महत्व है। मंदिर के समीप लगभग 25 फीट ऊंचाई से गिरता प्राकृतिक जलप्रपात श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सावन में विशेष तौर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं पूरे कोल्हान ही नहीं, बल्कि ओडिशा के कई जिलों से लोग कांवर लेकर यहां जलाभिषेक करने आते हैं। मान्यता

इस मंदिर की मान्यता इस मंदिर की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत यहां पूरी होती है। यहां स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। 3000 फीट की पहाड़ी से लगातार जलधारा को प्राकृतिक जलाभिषेक का रूप माना जाता है। महाशिवरात्रि और श्रावणी मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि यहां प्राचीन समय में एक मुर्गे ने भगवान शिव के प्रकट होने का संकेत दिया था। इस कारण इस स्थान का नाम मुर्गा महादेव पड़ा। मुर्गा महादेव को प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का अद्भुत संगम माना जाता है।

इतिहास मुर्गा महादेव प्राचीन मंदिर को लेकर यह भी माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने इस मंदिर में पूजा की थी। मुर्गा महादेव मंदिर का वास्तविक नाम बाबा मृगेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास मृग यानी हिरणों की संख्या काफी थी। जिसके नाम पर भगवान श्री राम चन्द्र ने इस शिवलिंग की पूजा के बाद इसे बाबा मृगेश्वर महादेव मन्दिर का नाम दिया। किन्तु कालांतर में मृग से नामांतरण होते हुए इसका नाम मुर्गा महादेव मन्दिर के रूप में प्रचलित हो गया।