Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: साधु-संतों के अपमान का आरोप, विहिप ने जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) सिंहभूम विभाग के मंत्री अरुण सिंह ने संसद में कथित रूप से भगवा वस्त्र धारण किए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे साध

Jamshedpur News: साधु-संतों के अपमान का आरोप, विहिप ने जताया विरोध

Jamshedpur News: जमशेदपुर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) सिंहभूम विभाग के मंत्री अरुण सिंह ने संसद में कथित रूप से भगवा वस्त्र धारण किए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे साधु-संतों और सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अरुण सिंह ने कहा कि विहिप इस मुद्दे का विरोध करेगी और साधु-संतों के सम्मान से जुड़े मामलों पर संगठन मुखर रहेगा। उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट से भड़के हिंदू संगठन, पुलिस को दी तहरीर
ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव ने भगवा कपड़े पहन संसद परिसर में किया 'नाटक', थाने तक पहुंच गई बात
ये भी पढ़ें:सनातन धर्म को सांसद ने कलंकित किया : संजीव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।