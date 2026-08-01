Jamshedpur News: साधु-संतों के अपमान का आरोप, विहिप ने जताया विरोध
Jamshedpur News: विश्व हिंदू परिषद (विहिप) सिंहभूम विभाग के मंत्री अरुण सिंह ने संसद में कथित रूप से भगवा वस्त्र धारण किए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे साध
Jamshedpur News: जमशेदपुर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) सिंहभूम विभाग के मंत्री अरुण सिंह ने संसद में कथित रूप से भगवा वस्त्र धारण किए जाने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे साधु-संतों और सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अरुण सिंह ने कहा कि विहिप इस मुद्दे का विरोध करेगी और साधु-संतों के सम्मान से जुड़े मामलों पर संगठन मुखर रहेगा। उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा।
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