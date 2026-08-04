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Jamshedpur News: आजसू के सम्मेलन में दर्जनों युवा हुए पार्टी में शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर। आजसू पार्टी का मिलन समारोह सोमवार को बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में संपन्न

Jamshedpur News: आजसू के सम्मेलन में दर्जनों युवा हुए पार्टी में शामिल

Jamshedpur News: जमशेदपुर। आजसू पार्टी का मिलन समारोह सोमवार को बिष्टूपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री एवं आजसू पार्टी के महासचिव रामचंद्र सहिस तथा जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने नए सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान सभी युवाओं को पार्टी की नीति, सिद्धांत और जनहित में कार्य करने की शपथ भी दिलाई गई। रामचंद्र सहिस ने कहा कि आजसू पार्टी के प्रति युवाओं का बढ़ता विश्वास और उनकी आकांक्षाएं संगठन को और अधिक मजबूत बना रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से पार्टी को नई ऊर्जा मिल रही है।

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जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि आजसू पार्टी हमेशा युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़े युवा पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे संगठन और अधिक सशक्त होगा।

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