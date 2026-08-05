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Jamshedpur News: आफताब के परिजन से मिले थाना प्रभारी, बस्तीवासियों ने भी की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बर्मामाइंस आफताब हत्याकांड के बाद रात को परिजन कोलकाता से आफताब का शव लेकर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। बस्तीवासियों ने बैठक कर शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार का फैसला लिया। वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

Jamshedpur News: आफताब के परिजन से मिले थाना प्रभारी, बस्तीवासियों ने भी की बैठक

Jamshedpur News: बर्मामाइंस आफताब हत्याकांड के बाद मंगलवार देर रात परिजन कोलकाता से आफताब का शव लेकर शहर पहुंचे थे। परिजनों ने शव के साथ थाना परिसर में प्रदर्शन की बात कही थी हालांकि बुधवार को बर्मामाइंस थाना प्रभारी सरयू आनंद और बिष्टुपुर थाना प्रभारी निरंजन कुमार आफताब के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। पुलिस की ओर से परिजनों को हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं बस्तीवासियों ने भी इस मामले को लेकर एक बैठक की। बैठक में शांतिपूर्वक आफताब के शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया गया। इधर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

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