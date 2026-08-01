Jamshedpur News: घर से मॉर्निंग वॉक निकली पीड़िता से चेन छिनतई
Jamshedpur News: उलीडीह ओपी क्षेत्र में सुबह 70 वर्षीय आशा रानी सारंगी से मॉर्निंग वॉक के दौरान सोने की चेन छिनतई की गई। स्नैचर उनके पीछे से आया और भाग गया। पीड़िता के बेटे ने चेन की कीमत दो से ढाई लाख रुपए बताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Jamshedpur News: उलीडीह ओपी अंतर्गत शकोसाईं रोड नंबर 1 साई वाटिका के पास शनिवार सुबह एक वृद्धा से चेन छिनतई की घटना सामने आई है। घर से मॉर्निंग वॉक करने निकली 70 वर्षीय आशा रानी सारंगी को स्नैचर्स ने निशाना बनाया और उनके गले से सोने की चेन छीन ली। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश पास की गली से होते हुए पैदल ही भाग गया। पीड़िता के बेटे सुमित ने बताया कि उनकी मां हर रोज टहलने के लिए निकलती है। आज भी वह टहल कर वापस आ रही थी। इस दौरान घर से पास ही एक युवक पीछे से आया और उनके गले से सोने की चेन छीन ली।
सुमित के अनुसार चेन की कीमत दो से ढाई लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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