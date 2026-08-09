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Jamshedpur News: 64 नेत्र रोगियो का लेंस प्रत्यारोपण आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रविवार को 64 नेत्र रोगियों के लेंस प्रत्यारोपण का कार्य शुरू हुआ। इन रोगियों का चयन शनिवार को किया गया था। ऑपरेशन के बाद इन्हें सोमवार को चश्मा और दवाई के साथ छुट्टी दी जाएगी। सभी आवश्यक मशीनें और उपाय संतोषजनक रूप से उपलब्ध थे।

Jamshedpur News: 64 नेत्र रोगियो का लेंस प्रत्यारोपण आज

Jamshedpur News: जमशेदपुर । राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 64 नेत्र रोगियो का लेंस प्रत्यारोपण रविवार को शुरू किया गया। इन लोगों का चयन शनिवार को ही कर लिया गया था। ऑपरेशन के बाद इन्हें सोमवार को चश्मा और दवाई के साथ छुट्टी दी जाएगी। सभी मशीनों का या ऑपरेशन आदेश प्रत्यारोपण किया जा रहा है।

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