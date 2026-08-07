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Jamshedpur News: Police freeze two bank accounts in fraud case; transaction details are being scrutinized.ठगी में पुलिस ने दो बैंक खाते किए फ्रीज, लेन-देन का ब्योरा खंगाला जा रहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: गोलमुरी में एटीएम कार्ड फंसाकर 54 हजार की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से ठगी की राशि वाले दो बैंक खातों को फ्रीज कर चुकी है। जांच टीम विभिन्न बैंकों से लेनदेन का विवरण जुटा रही है और संदिग्ध खाताधारकों की पहचान करने में जुटी है।

Jamshedpur News: Police freeze two bank accounts in fraud case; transaction details are being scrutinized.ठगी में पुलिस ने दो बैंक खाते किए फ्रीज, लेन-देन का ब्योरा खंगाला जा रहा

Jamshedpur News: गोलमुरी में एटीएम कार्ड फंसाकर 54 हजार की ठगी में पुलिस को जांच के दौरान अहम सुराग मिले हैं। साइबर सेल की मदद से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन दो बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है। अब दोनों खातों के लेनदेन और खाताधारकों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बैंक से प्राप्त ट्रांजेक्शन डिटेल के आधार पर रकम फ्लो का पता लगाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि निकाली गई राशि अलग-अलग माध्यम से दो खातों में पहुंची थी। इसके बाद संबंधित बैंकों को पत्र भेजकर दोनों खातों पर तत्काल रोक लगाने की कार्रवाई की गई।

जांच टीम अब खाताधारकों का सत्यापन, केवाईसी दस्तावेज और मोबाइल नंबरों का मिलान कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि खाते वास्तविक धारकों द्वारा संचालित किए जा रहे थे या फिर उन्हें किराये अथवा कमीशन पर लेकर साइबर ठगी में इस्तेमाल किया गया। इधर, पुलिस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज और आसपास लगे अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर कार्ड बदलने और पीड़ित को झांसे में लेने वाले आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

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