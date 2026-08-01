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Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में चिकन पॉक्स से 5 साल की बच्ची की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: पटमदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अंतर्गत बोड़ाम प्रखंड के धोबनी गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत चिकन पॉक्स के कारण हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की और गांव में मलेरिया के चार नए मामले भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है।

Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में चिकन पॉक्स से 5 साल की बच्ची की मौत

Jamshedpur News: पटमदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अंतर्गत बोड़ाम प्रखंड के धोबनी गांव में गुरुवार देर रात पांच वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। पटमदा सीएचसी प्रभारी ने प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह चिकन पॉक्स होने की संभावना जताई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब पीड़ित परिवार के घर पहुंची, तो जानकारी मिली कि बच्ची को तेज बुखार के साथ चिकन पॉक्स के लक्षण थे। शुरुआत में परिजनों ने उसका झाड़-फूंक कराया। बाद में ग्रामीण चिकित्सक से आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों प्रकार की दवाएं दिलाई गईं। इसके बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और उसे बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार को परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया।

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मलेरिया के नए मामले

इधर, गांव में मलेरिया के चार नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। जांच के दौरान चार लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। इनमें एक मरीज पीवी तथा तीन मरीज पीएफ मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, सोमवारी सिंह (पति- चंदन सिंह) में पीवी मलेरिया की पुष्टि हुई है। वहीं, पीएफ मलेरिया से संक्रमित तीन बच्चों में 12 वर्षीय सुंदर सिंह, दो वर्ष नौ माह का गौर सिंह तथा नौ वर्षीय तारामणि सिंह शामिल हैं। सीएचसी प्रभारी ने बेहतर इलाज के लिए तीनों पीएफ मरीजों को एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया है, जबकि पीवी मलेरिया से संक्रमित महिला का इलाज पटमदा सीएचसी में चल रहा है।

जागरूकता अभियान

स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सक्रिय होकर आसपास के लोगों की जांच, दवा वितरण, मच्छररोधी उपाय और जागरूकता अभियान चला रही है। विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि बुखार आने पर तुरंत जांच कराएं और नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें।

सामान्य प्रश्न

बच्ची की मृत्यु का कारण क्या था?
पटमदा सीएचसी प्रभारी ने प्रारंभिक तौर पर मौत की वजह चिकन पॉक्स होने की संभावना जताई है।
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