Jamshedpur News: जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर की देशभक्ति गीत प्रतियोगिता माइकल जॉन ऑडिटोरियम में 8 को
Jamshedpur News: जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर की 44वीं देशभक्ति गीत प्रतियोगिता 8 अगस्त को माइकल जॉन ऑडिटोरियम, बिष्टूपुर में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक सरयू राय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि वीके कपूर, एके पाठक और उमा गांधी अन्य प्रमुख व्यक्ति होंगे। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष जेबी सिंह ने साझा की है।
Jamshedpur News: जायंट्स ग्रुप ऑफ जमशेदपुर की 44वीं देशभक्ति गीत प्रतियोगिता 8 अगस्त को होगी। कार्यक्रम माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टूपुर में दोपहर ढाई बजे से आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय, सम्मानित अतिथि वीके कपूर व एके पाठक और विशिष्ट अतिथि उमा गांधी होंगीं। यह जानकारी संस्था के अध्यक्ष जेबी सिंह, प्रशासनिक निदेशक सुशील भारद्वाज और प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉ. हरेश्याम ने विज्ञप्ति जारी कर दी है।
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