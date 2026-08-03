Jamshedpur News: संथाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में झारखंड, बंगाल और असम के 362 अभ्यर्थी शामिल

Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। गुरु गोमके पं. रघुनाथ मुर्मू अकादमी, दिशोम जाहेर, करनडीह ने रविवार को संथाली शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से संचालित अकिल आहला ओलचिकी एवं संथाली भाषा अध्ययन केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित शिक्षकों के चयन के लिए की गई।परीक्षा में झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं असम के कुल 362 अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित वातावरण में हुई। परीक्षा 150 अंकों की थी तथा इसकी अवधि ढाई घंटे निर्धारित थी। प्रश्नपत्र में संथाली भाषा, ओलचिकी लिपि, शिक्षण क्षमता, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे गए।

परीक्षा संचालन में अकादमी के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। विशेष रूप से मान सिंह माझी, डोमन टुडू, कुशा सोरेन, मिरजा मुर्मू, स्वर्णलता बाहा मुर्मू, मानको हेम्ब्रम, बारी टुडू, किरण किस्कू, लूसी टुडू, रतन मार्डी, जोबा रानी सोरेन, रतन हेम्ब्रम, दशरथ हांसदा, सुकू मुर्मू, लेदेम मार्डी, नयन मुर्मू, बुद्धेश्वर मुर्मू, कमल लोचन मार्डी एवं कुशल चन्द्र मुर्मू ने परीक्षा की समुचित व्यवस्था, पंजीकरण, परीक्षा संचालन, अनुश्रवण एवं प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकादमी के अनुसार, परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शीघ्र शुरू होगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में सफल होने वाले कुल 162 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से संचालित अकिल आहला ओल चिकी एवं संथाली भाषा अध्ययन केन्द्रों में मानदेय के आधार पर संथाली शिक्षक के रूप में की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तावित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 10 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक दिशोम जाहेर करनडीह जमशेदपुर में किया जाएगा।