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Jamshedpur News: कल 30 लोगों के मोतियाबिंद का होगा ऑपरेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में रविवार को 30 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। मरीजों को सोमवार को छुट्टी दी जाएगी, साथ ही उन्हें चश्मा और दवाइयां भी दी जाएंगी। यह शिविर समाजसेवी राजकुमार अग्रवाल के सहयोग से आयोजित किया गया है।

कल 30 लोगों के मोतियाबिंद का होगा ऑपरेशन
कल 30 लोगों के मोतियाबिंद का होगा ऑपरेशन

Jamshedpur News: जमशेदपुर। बागबेड़ा स्थित राम मनोहर लोहिया नेत्रालय में रविवार को 30 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा। सोमवार को इन मरीजों को छुट्टी भी दे दी जाएगी। छुट्टी देने के दौरान इन्हें चश्मा और दवाइयां दी जाएंगी। रेड क्रॉस के मानद सचिव विजय कुमार ने बताया कि यह शिविर समाज सेवी राजकुमार अग्रवाल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

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