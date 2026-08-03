Jamshedpur News: एसआईआर : पूर्वी सिंहभूम में 3.95 लाख मतदाताओं के नाम हटेंगे

Jamshedpur News: 19 लाख सात हजार 244 मतदाता वाले पूर्वी सिंहभूम जिले की वोटर लिस्ट से 3,95,439 मतदाताओं का नाम हटना तय माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एसआईआर के दौरान इनके फॉर्म वापस नहीं लौटे। इनमें सबसे अधिक मतदाता जमशेदपुर पश्चिम और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के हैं। सिर्फ इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में ही ऐसे वोटरों की संख्या 2.23 लाख से अधिक है। ऐसे मतदाता, जिनकी मैपिंग नहीं हुई, उनकी संख्या दो लाख 928 है। ऐसे मतदाताओं की संख्या जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 68,586 है। जमशेदपुर पश्चिम में इनकी संख्या 59,666 है। एसआईआर के दौरान कुछ अन्य आंकड़े जो उल्लेखनीय हैं, उनमें मृत वोटरों की संख्या है। 49448 वोटरों की मौत हो चुकी है। एक लाख 45 हजार 462 वोटर स्थायी रूप से पुराना आवास छोड़ चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी में इनकी संख्या 68,692 के साथ सबसे अधिक है। जमशेदपुर पश्चिम में यह संख्या 23,538 है। 13,589 वोटर ऐसे हैं, जिनके नाम पहले से किसी और जगह की मतदाता सूची में मौजूद हैं। तकनीकी भाषा में इन्हें डुप्लीकेट वोटर कहा जाता है। गायब या लापता वोटरों की संख्या 1,83,558 है। इनके अलावा 3,382 मतदाता ऐसे हैं जो या तो विदेशी नागरिक हैं अथवा उन्होंने फॉर्म भरने से इनकार कर दिया।