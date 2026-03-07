शर्मनाक! नशे में धुत युवक ने महिला के मुंह में जबरन डाली सिगरेट, कपड़े भी खींचे; गिरफ्तार
20 वर्षीय पीड़ित महिला के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की धर पकड़ के लिए एसएसपी (ईस्ट सिंहभूम) पीयूष पांडे के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। आरोपी की उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है।
जमशेदपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसने राज्य में कानून व्यवस्था पर एकबार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे खुलेआम महिलाओं से छेड़खानी कर रहे हैं। ताजा मामला बागबेड़ा नया बस्ती से सामने आया है।
यहां एक शख्स ने महिला पर कथित तौर पर जबरन मुंह में सिगरेट का टुकड़ा डालने की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज
निर्वस्त्र करने की कोशिश
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, बागबेड़ा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उमेश कुमार ठाकुर ने छापेमारी की और मामला दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी कन्हैया रजक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी के मुताबिक महिला रोड नंबर 3 पर स्थित एक सरकारी स्कूल के पास अकेले थी तभी नशे की हालत में कन्हैया ने कथित तौर पर उसके मुंह में सिगरेट का टूकड़ा डालने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जब महिला ने विरोध किया तो उसने कपड़े भी खींचने की कोशिश की।
महिला इसके बाद किसी तरह खुद को उससे बचाने में कामयाब रही और थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला बाजार से खरीदारी कर घर लौट रही थी।
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
कन्हैया रजक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह दो आपराधिक मामलों में जेल की हवा भी खा चुका है। ये मामले बागबेड़ा थाने में दर्ज हुए थे। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो इस तरह तो महिलाओं का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा।
