जमशेदपुर: सो रही थी मां और अस्पताल की चौथी मंजिल से कूद गया बेटा, HIV से था पीड़ित
घटना की सूचना मिलते ही आनन-फानन में पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचे। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किन हालात में मरीज ने यह बड़ा कदम उठाया।
जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल की चौथी मंजिल से शुक्रवार को एक मरीज ने छलांग लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मरीज परसुडीह का रहने वाला था और 16 मार्च को अस्पताल में भर्ती हुआ था।
पुलिस के मुताबिक मरीज एचआईवी से पीड़ित था। बताया जा रहा है कि ये घटना तड़के चार बजे की है। अचानक हुई इस घटना से असप्ताल में अफरा-तफरा मच गई। पुलिस के मुताबिक मरीज ने मेडिसिन विभाग के चौथे फ्लोर से छलांग लगाई।
गुरुवार रात भी की थी कूदने की कोशिश
पुलिस के अनुसार, मरीज ने कथित तौर पर गुरुवार रात को दो बार खिड़की से कूदने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मां ने सतर्कता दिखाते हुए उसे रोक लिया था। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे, जब उसकी मां सो रही थी तब मरीज कथित तौर पर चौथी मंजिल से कूद गया और उसकी मौत हो गई। महात्मा गांधी मेमोरियल थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने कहा कि मामले की जांच जारी है।
आनन-फानन में पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पहुंचा
बताया जा रहा है कि जब वह शुक्रवार तड़के खिड़की पर चढ़ा तो मां की आंख खुल गई थी और एकबार फिर मां ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहीं। बेटे ने छलांग ली और मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आनन-फानन में पुलिस और अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचे। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि किन हालात में मरीज ने यह बड़ा कदम उठाया।
ढाई महीने पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था
यह पहला मौका नहीं है जब महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल से इस तरह का मामला सामने आया है। करीब ढाई महीने पहले भी एक मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अस्पताल प्रशासन अब खिड़कियों पर लॉक लगाने में जुट गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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