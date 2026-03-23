पानीपोड़ा में मिले 'जिंदा बम' को लेकर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद, घेराबंदी कड़ी; ड्रोन से निगरानी और सेना का पहरा
प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से बम के चारों ओर घेराबंदी कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई है कि नदी की ओर मछली मारने न जाएं और मवेशियों (बैल-बकरी) को चराने के लिए उस क्षेत्र में न ले जाएं।
पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपोड़ा स्थित स्वर्णरेखा नदी में सात दिन पहले मिले जिंदा बम को लेकर सोमवार को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी हलचल देखी गई। बम को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने के लिए भारतीय थल सेना और झारखंड सरकार की बम स्क्वायड टीम (रांची) ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया।
वहीं, अधिकारियों ने न केवल बम का तकनीकी मुआयना किया, बल्कि ड्रोन के माध्यम से पूरे इलाके का मेजरमेंट (माप) भी किया। सेना के विशेषज्ञों के अनुसार यह बम काफी शक्तिशाली है और इसे डिफ्यूज करने के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सुरक्षा बल बम को नष्ट करने की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं।
चारों ओर घेराबंदी कर दी गई है
प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से बम के चारों ओर घेराबंदी कर दी है। स्थानीय ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई है कि नदी की ओर मछली मारने न जाएं और मवेशियों (बैल-बकरी) को चराने के लिए उस क्षेत्र में न ले जाएं।
सख्त निदेश जारी किए गए
वहीं, बम वाले स्थान से उचित दूरी बनाए रखने का सख्त निदेश जारी किया गया है। निरीक्षण के बाद जब सेना के अधिकारी लौट रहे थे, तब ग्रामीणों ने एक और बम होने की आशंका जताई। त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने उस स्थान की खुदाई करवाई।
एक पुराने बम का खोखा भी मिला
जांच में पाया गया कि वह भी एक पुराने बम का खोखा (कवर) था, जो काफी समय पहले ही निष्क्रिय हो चुका था। बम स्क्वायड और सेना की टीम के पहुंचते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन ने लोगों को शांत रहने और विशेषज्ञों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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