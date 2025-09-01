jamshedpur wife killed husband lover love affair इश्क लड़ाते पकड़ लिया, तो पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को पीट पीटकर मार डाला, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jamshedpur wife killed husband lover love affair

इश्क लड़ाते पकड़ लिया, तो पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को पीट पीटकर मार डाला

जमशेदपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:48 AM
share Share
Follow Us on
इश्क लड़ाते पकड़ लिया, तो पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को पीट पीटकर मार डाला

जमशेदपुर के एनएच-33 पर स्थित पिपला के भागाबांध गांव के समीप जंगल में शनिवार को एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। रविवार को लोगों ने शव देखा तो घटना की जानकारी हुई। लोगों से सूचना पाकर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी सुमन टुडू और उसके प्रेमी लछु हांसदा को गिरफ्तार कर लिया। मृतक का नाम परशुराम टुडू था और उसकी उम्र 34 वर्ष थी। घटना के बाद गांव में आक्रोश है। गालूडीह के हेंदलजुड़ी निवासी लछु हांसदा का सुमन टुडू के साथ प्रेम संबंध था। शनिवार दोपहर परशुराम अपनी पत्नी के साथ धान की खेती के लिए खेत में गया था। इसके बाद सुमन घर लौट आई, लेकिन परशुराम देर रात तक घर नहीं लौटा। जब वह घर नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। रविवार सुबह गांव वालों ने भागाबांध जंगल में उसकी लाश देखी तो सनसनी फैल गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि परशुराम को लाठी और पेड़ की टहनी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा गया है। कान के नीचे गंभीर चोट लगी थी, जो उसकी मौत का कारण बनी। सख्ती से पूछताछ की गई तो पत्नी सुमन ने कबूल किया कि उसका लछु के साथ अवैध संबंध है। शनिवार को दोनों भागाबांध जंगल में मिलने पहुंचे थे। इस दौरान परशुराम वहां पहुंच गया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर लछु ने परशुराम पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में छोड़कर सुमन घर लौट आई। उसने घरवालों को गुमराह करने के लिए कहा कि परशुराम बाजार गया है।

दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

परशुराम की मौत से उसकी पत्नी और प्रेमी की करतूत सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। परशुराम का एक बेटा और एक बेटी है, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। अब मां पुलिस की हिरासत में है। इस घटना के बाद से गांवा वालों में लछु हांसदा के प्रति आक्रोश है। वह गालूडीह के हेंदलजुड़ी का निवासी है।

परशुराम व सुमन ने 15 साल पहले किया था प्रेम विवाह

परशुराम व सुमन ने 15 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इसके पहले दोनों एक साल तक साथ रहे थे। बताया जा रहा है कि सुमन एक साल से लछु के संपर्क में थीं और परशुराम को उनके संबंधों की जानकारी थी। इधर, शव मिलने के बाद फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड घटनास्थल पर पहुंची और हत्यारे की पहचान के लिए जांच शुरू की। खोजी कुत्ते ने गांव की तरफ आने वाले रास्तों का पता लगाया, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर रुक गया। घटनास्थल से साक्ष्यों के रूप में कई प्रदर्श भी जब्त किए गए हैं