कनेक्शन के बदले चोरी का केस; बिजलीकर्मियों को गांववालों ने 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा

जमशेदपुर के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड-9 के सीतारामपुर डैम के पास के ग्रामीणों ने सोमवार को विद्युत विभाग कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। नाराज ग्रामीण दोपहर लगभग 12 बजे कार्यालय के मुख्य गेट में तालाबंदी कर ही धरना पर बैठ गए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। ग्रामीण चार बजे तक गेट पर बैठे रहे और कर्मी बंधक बने रहे। कार्यालय आने-जाने वाले लोग परेशान रहे।

ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने छह माह पूर्व उनपर बिजली चोरी का केस दर्ज किया था। इनमें से कई लोगों ने अबतक जमानत भी नहीं कराई है। उस समय विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि आधार कार्ड उपलब्ध कराने पर सभी को मीटर समेत नियमित बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। इसे लेकर उन्होंने अपना आधार कार्ड कर्मचारियों को सौंप दिया था। आधार कार्ड देने के बावजूद आज तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया। उल्टे हाल में विभाग ने दोबारा उनके ऊपर बिजली चोरी का केस दर्ज कर दिया।

उन्होंने विभाग के कुछ कर्मचारियों पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया। कहा, जानबूझकर आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि जब विभाग खुद कनेक्शन उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो उनपर बिजली चोरी का केस दर्ज करने का क्या औचित्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया और केस वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।