2.5 घंटे में पहुंचेंगे जमशेदपुर से धनबाद, चालू हो गया फ्लाईओवर
नीमडीह के जामडीह में नवनिर्मित फ्लाईओवर का शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और विधायक सविता महतो ने फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया।
नीमडीह के जामडीह में नवनिर्मित फ्लाईओवर का शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं विधायक सविता महतो ने फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। जामडीह फ्लाईओवर के शुरू होने के साथ ही जमशेदपुर से धनबाद तक करीब 165 किलोमीटर का सफर सुगम एवं जाममुक्त हो गया। इसके पहले चांडिल के पितकी, बंगाल के श्यामनगर, कांटाडीह एवं चास मोड़ स्थित फ्लाईओवर से आवागमन चालू हो गया था।
15 दिसंबर को चालू होगा दूसरा हिस्सा
अब जामडीह फ्लाईओवर के चालू होने से जमशेदपुर से धनबाद जाने के दौरान लोगों को रेल फाटक में घंटों जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। 165 किलोमीटर की दूरी करीब ढाई घंटे में लोग पूरी कर सकेंगे। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दिलीप पात्रा ने बताया कि 15 दिसंबर के पहले पितकी फ्लाईओवर का दूसरा लेन और 26 जनवरी के पहले जामडीह फ्लाईओवर का दूसरा लेन भी चालू हो जाएगा।
उद्घाटन के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फ्लाईओवर में सेफ्टी की जानकारी लिया और एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब उनकी यात्रा सुगम होगी।
घंटो के जाम से मिलेगी मुक्ति
केंद्र सरकार विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फ्लाई ओवर के चालू होने से लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और लोगों को घंटों जाम की समस्या से निजात मिलेगी। गौरतलब है कि इस मार्ग पर हमेशा जाम लगा रहता था। कई बार घंटों वाहन चालकों को यहां परेशान होना पड़ता था। इसको लेकर कई बार लोगों ने आंदोलन भी किया था। इसको लेकर सरकार पर भी दवाब बनाया गया था। इस मौके पर भाजपा नेता हरेलाल महतो, डॉ.भूषण मुर्मू, रविशंकर मौर्य, पप्पू वर्मा, खगेन महतो, असित सिंह पात्र, विशाल चौधरी, दिवाकर सिंह, मनोरंजन महतो, अनीता पारित, मनोज महतो, सारथी महतो आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
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