जमशेदपुर में गाजियाबाद जैसा कांड! मकान मालिक का मिला शव, किराएदार पर हत्या का आरोप

संक्षेप: जमशेदपुर के टेल्को में किराया मांगने गए जसपाल सिंह का शव सड़क किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने किराएदार महिला और उसके बेटे पर मारपीट कर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है।

जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफीट के पास सोमवार को एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान टुइलाडुंगरी निवासी जसपाल सिंह गोगी के रूप में हुई है। परिजनों ने मकान के किराए को लेकर चल रहे विवाद में किराएदार महिला और उसके पुत्र पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है।

परिजनों के अनुसार, जसपाल सिंह सोमवार दोपहर टुइलाडुंगरी गुरुद्वारे में लंगर खाने के बाद मनीफीट स्थित अपने मकान पर किराया लेने गए थे। दोपहर करीब 2.30 बजे सूचना मिली कि जसपाल सड़क किनारे बेसुध अवस्था में पड़े हैं। उन्हें तत्काल टिनप्लेट अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई ने बताया कि मनीफीट स्थित मकान के आठ कमरों में माधवी दत्ता नामक महिला अपने बेटे के साथ पिछले चार वर्षों से रह रही थी। आरोप है कि वह न तो किराया दे रही थी और न ही कमरा खाली कर रही थी। किराया मांगने पर विवाद हुआ और मारपीट की गई। परिजनों का दावा है कि मौत के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को घर से बाहर निकालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया।