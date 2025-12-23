Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jamshedpur telco murder mystery jaspal singh gogi manifeet house rent dispute crime news
जमशेदपुर में गाजियाबाद जैसा कांड! मकान मालिक का मिला शव, किराएदार पर हत्या का आरोप

जमशेदपुर में गाजियाबाद जैसा कांड! मकान मालिक का मिला शव, किराएदार पर हत्या का आरोप

संक्षेप:

जमशेदपुर के टेल्को में किराया मांगने गए जसपाल सिंह का शव सड़क किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने किराएदार महिला और उसके बेटे पर मारपीट कर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है।

Dec 23, 2025 07:44 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफीट के पास सोमवार को एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान टुइलाडुंगरी निवासी जसपाल सिंह गोगी के रूप में हुई है। परिजनों ने मकान के किराए को लेकर चल रहे विवाद में किराएदार महिला और उसके पुत्र पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिजनों के अनुसार, जसपाल सिंह सोमवार दोपहर टुइलाडुंगरी गुरुद्वारे में लंगर खाने के बाद मनीफीट स्थित अपने मकान पर किराया लेने गए थे। दोपहर करीब 2.30 बजे सूचना मिली कि जसपाल सड़क किनारे बेसुध अवस्था में पड़े हैं। उन्हें तत्काल टिनप्लेट अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई ने बताया कि मनीफीट स्थित मकान के आठ कमरों में माधवी दत्ता नामक महिला अपने बेटे के साथ पिछले चार वर्षों से रह रही थी। आरोप है कि वह न तो किराया दे रही थी और न ही कमरा खाली कर रही थी। किराया मांगने पर विवाद हुआ और मारपीट की गई। परिजनों का दावा है कि मौत के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को घर से बाहर निकालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया।

परिजनों ने बताया कि किराया नहीं देने और मकान पर कब्जा जमाए रखने को लेकर पूर्व में टेल्को थाना में शिकायत भी की गई थी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कुछ समय तक किराया मिला, लेकिन बाद में फिर से बंद हो गया। जसपाल सिंह 15 जनवरी से मकान की मरम्मत कराने की योजना बना रहे थे। फिलहाल, पुलिस ने शव को टिनप्लेट अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।