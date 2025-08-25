यात्रीगण ध्यान दें! झारखंड में 2 सितंबर तक ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह

दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने यह आदेश जारी किया है। वहीं, उत्कल एक्सप्रेस को 12 दिन के लिए बदले मार्ग से चलाने का निर्देश हुआ है, जिससे यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी और झारसुगोड़ा होकर संबलपुर होते हुए चलेगी।

चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर से इतवारी एक्सप्रेस का परिचालन 2 सितंबर तक स्थगित रहेगा। इसके साथ ही संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस का 6 और 8 सितंबर को परिचालन रद्द होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने यह आदेश जारी किया है। वहीं, उत्कल एक्सप्रेस को 12 दिन के लिए बदले मार्ग से चलाने का निर्देश हुआ है, जिससे यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी और झारसुगोड़ा होकर संबलपुर होते हुए चलेगी। वहीं, दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के परिचालन क्षेत्र में भी कटौती रहेगी।

इधर, बिलासपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 27 अगस्त, पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस 27 और 29 अगस्त, हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस 25, 27 और 28 अगस्त को रद्द रहेगी। तथा संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस 25 अगस्त को रद्द रहेगी। इसके अलावा, हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस और उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस 24 अगस्त को रद्द रही।