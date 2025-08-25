Jamshedpur tatanagar to itwari train cancelled and others too till 2nd September know reason here see full list यात्रीगण ध्यान दें! झारखंड में 2 सितंबर तक ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jamshedpur tatanagar to itwari train cancelled and others too till 2nd September know reason here see full list

यात्रीगण ध्यान दें! झारखंड में 2 सितंबर तक ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह

दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने यह आदेश जारी किया है। वहीं, उत्कल एक्सप्रेस को 12 दिन के लिए बदले मार्ग से चलाने का निर्देश हुआ है, जिससे यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी और झारसुगोड़ा होकर संबलपुर होते हुए चलेगी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुरMon, 25 Aug 2025 09:53 AM
चक्रधरपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर से इतवारी एक्सप्रेस का परिचालन 2 सितंबर तक स्थगित रहेगा। इसके साथ ही संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस का 6 और 8 सितंबर को परिचालन रद्द होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने यह आदेश जारी किया है। वहीं, उत्कल एक्सप्रेस को 12 दिन के लिए बदले मार्ग से चलाने का निर्देश हुआ है, जिससे यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी और झारसुगोड़ा होकर संबलपुर होते हुए चलेगी। वहीं, दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस के परिचालन क्षेत्र में भी कटौती रहेगी।

इधर, बिलासपुर मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 27 अगस्त, पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस 27 और 29 अगस्त, हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस 25, 27 और 28 अगस्त को रद्द रहेगी। तथा संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस 25 अगस्त को रद्द रहेगी। इसके अलावा, हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस और उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस 24 अगस्त को रद्द रही।

कानपुर के पास मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण टाटानगर स्टेशन होकर चलने वाली पुरी-दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सवा घंटे से ज्यादा लेट हो गई, जबकि रेलवे एप उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्टेशन तक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को 40 मिनट लेट बता रहा था। मालूम हो कि कानपुर के निकट मैथा व भाऊपुर स्टेशन के बीच में अलियापुर गांव के पास मालगाड़ी के दो पहिये रविवार शाम पटरी से उतर गए। हालांकि, रेलकर्मी लाइन दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन कानपुर होकर चलने वाली दिल्ली, बिहार और हावड़ा की ट्रेनों के पहिये दुर्घटनास्थल के आसपास के स्टेशनों के पास थम गया। लाइन दुरुस्त नहीं होने पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को कानपुर से पहले रोका भी जा सकता है। इससे यात्रियों को परेशानी होगी।