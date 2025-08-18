6 महीने में चार हजार लोग हुए शिकार; जमशेदपुर में खूंखार हुए कुत्ते, प्रशासन बेफिक्र

अब सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया तो मामला कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ऐसी घटनाओं ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है।

शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं होने से देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुत्ते कभी बड़ों तो कभी बच्चों को काट ले रहे हैं। ऐसे में कई बार मामला गंभीर हो चुका है। जमशेदपुर में भी आए दिन कुत्तों के हमले की घटनाएं हो रही हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जो लोग कुत्तों के काटने से प्रभावित हैं, उन्होंने सख्त और गंभीर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि ये कुत्ते कभी भी किसी पर हमला कर देते हैं। बच्चों को अकेले बाहर खेलने के लिए निकलने पर उन्हें कुत्तों के हमले का डर सताता रहता है। शहर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां कुत्तों के हमले की घटनाएं न हुईं हों। इसके बावजूद स्ट्रीट डॉग्स की जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने या फिर उन्हें अलग करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया तो मामला कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ऐसी घटनाओं ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है। कुत्तों के कहर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी साल पिछले 6 महीने में एमजीएम अस्पताल में कुत्तों के काटने के लगभग 4 हजार मामले सामने आए हैं। कई ऐसे मामले हैं, जिसमें लोगों ने स्थानीय स्तर पर ही इलाज करा लिया। इसके आंकड़े विभाग के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में कुत्तों के खतरे को आसानी से समझा जा सकता है। बागबेड़ा के कुंवर सिंह मैदान क्षेत्र जैसे छोटे से एरिया में कुत्तों के हमले से आधा दर्जन घर के लोग प्रभावित हैं। यहां कुत्तों ने घर के बच्चों और बड़ों पर हमला कर घायल कर दिया है।

किसकी कितनी जिम्मेदारी भारत सरकार के पशुपालन विभाग की नवंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो देश भर में 1 करोड़ 53 लाख 4 हजार 345 स्ट्रीट डॉग्स हैं। इस तरह देखा जाए तो इन कुत्तों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का करीब 1 प्रतिशत है। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत, पशुओं के संरक्षण और कल्याण की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। इसमें बीमारियों की रोकथाम भी शामिल है। हालांकि, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) और 246 के मुताबिक पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया है।