Jamshedpur stray dogs attack four thousand inujured in last 6 months see detailed report 6 महीने में चार हजार लोग हुए शिकार; जमशेदपुर में खूंखार हुए कुत्ते, प्रशासन बेफिक्र, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jamshedpur stray dogs attack four thousand inujured in last 6 months see detailed report

6 महीने में चार हजार लोग हुए शिकार; जमशेदपुर में खूंखार हुए कुत्ते, प्रशासन बेफिक्र

अब सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया तो मामला कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ऐसी घटनाओं ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, जमशेदपुरMon, 18 Aug 2025 09:59 AM
share Share
Follow Us on
6 महीने में चार हजार लोग हुए शिकार; जमशेदपुर में खूंखार हुए कुत्ते, प्रशासन बेफिक्र

शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं होने से देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुत्ते कभी बड़ों तो कभी बच्चों को काट ले रहे हैं। ऐसे में कई बार मामला गंभीर हो चुका है। जमशेदपुर में भी आए दिन कुत्तों के हमले की घटनाएं हो रही हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जो लोग कुत्तों के काटने से प्रभावित हैं, उन्होंने सख्त और गंभीर कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि ये कुत्ते कभी भी किसी पर हमला कर देते हैं। बच्चों को अकेले बाहर खेलने के लिए निकलने पर उन्हें कुत्तों के हमले का डर सताता रहता है। शहर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां कुत्तों के हमले की घटनाएं न हुईं हों। इसके बावजूद स्ट्रीट डॉग्स की जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने या फिर उन्हें अलग करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया तो मामला कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन ऐसी घटनाओं ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है। कुत्तों के कहर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी साल पिछले 6 महीने में एमजीएम अस्पताल में कुत्तों के काटने के लगभग 4 हजार मामले सामने आए हैं। कई ऐसे मामले हैं, जिसमें लोगों ने स्थानीय स्तर पर ही इलाज करा लिया। इसके आंकड़े विभाग के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में कुत्तों के खतरे को आसानी से समझा जा सकता है। बागबेड़ा के कुंवर सिंह मैदान क्षेत्र जैसे छोटे से एरिया में कुत्तों के हमले से आधा दर्जन घर के लोग प्रभावित हैं। यहां कुत्तों ने घर के बच्चों और बड़ों पर हमला कर घायल कर दिया है।

किसकी कितनी जिम्मेदारी

भारत सरकार के पशुपालन विभाग की नवंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो देश भर में 1 करोड़ 53 लाख 4 हजार 345 स्ट्रीट डॉग्स हैं। इस तरह देखा जाए तो इन कुत्तों की आबादी देश की कुल जनसंख्या का करीब 1 प्रतिशत है। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत, पशुओं के संरक्षण और कल्याण की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। इसमें बीमारियों की रोकथाम भी शामिल है। हालांकि, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं, अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) और 246 के मुताबिक पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण का दायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया है।

शहर से कुत्तों को पूरी तरह हटाना गलत

सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए काम करने वाली संस्था जमशेदपुर रेड पॉज रेस्क्यू के संस्थापक अनिज पटेल दिल्ली को कुत्ता मुक्त करने के लिए स्ट्रीट डॉग्स को स्थायी रूप से शेल्टर होम भेजने के आदेश को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि कुत्ते वफादार होते हैं और बारिश में माहौल में बदलाव के कारण कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके लिए शहर को कुत्ता मुक्त करना कहीं से सही नहीं है। इससे पारिस्थितकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार को स्ट्रीट डॉग्स का वैक्सीनेशन करना चाहिए और अस्पतालों में भी एंटी रेबीज की व्यवस्था करनी चाहिए।