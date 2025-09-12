jamshedpur ssp transfer 22 sho at once जमशेदपुर SSP का बड़ा आदेश, जिले के 22 थानेदारों का एकसाथ ट्रांसफर, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi News झारखंड न्यूज़

जमशेदपुर SSP का बड़ा आदेश, जिले के 22 थानेदारों का एकसाथ ट्रांसफर

जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडेय ने गुरुवार को एक साथ 22 थानेदारों और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। बिष्टूपुर थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर को मुसाबनी का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरFri, 12 Sep 2025 08:13 AM
जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडेय ने गुरुवार को एक साथ 22 थानेदारों और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। बिष्टूपुर थाना प्रभारी उमेश कुमार ठाकुर को मुसाबनी का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। सोनारी थाना प्रभारी सरयू आनंद को साइबर थाना भेजा गया। गोलमुरी थाना प्रभारी राजन कुमार का तबादला भी साइबर थाना कर दिया गया है। कदमा थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे को बिष्टूपुर का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। मानगो यातायात थाना प्रभारी बंधन भगत को साइबर थाना, जुगसलाई यातायात थाना प्रभारी मधुसूदन डे को सोनारी थाना की जिम्मेदारी दी गई है।

साइबर थाना में पदस्थापित प्रवेश चंद्र सिन्हा को कदमा और संजय सुमन को गोलमुरी थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। साइबर थाना के हरिऔंध करमाली को मानगो यातायात थाना, मुसाबनी के सर्किल इंस्पेक्टर संजय जनक पूर्ति को जुगसलाई थाना प्रभारी बनाया गया है। डुमरिया थाना प्रभारी सुगना मुंडा को एमजीएम थाना का जेएसआई, गुड़ाबांदा थाना प्रभारी राजीव कुमार 2 को कदमा थाना जेएसआई, गालूडीह थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश को बिष्टूपुर थाना जेएसआई और बड़शोल थाना प्रभारी चंदन कुमार को मानगो थाना जेएसआई का प्रभार सौंपा गया है।

साकची महिला थाना प्रभारी को घाटशिला भेजा गया

महिला थाना में भी बदलाव किए गए हैं। साकची महिला थाना प्रभारी मजूश्री कुंकल को घाटशिला महिला थाना प्रभारी व जुगसलाई थाना की एसआई रूपा लाल को साकची महिला थाना प्रभारी बनाया है। गोलमुरी पुलिस लाइन के सब इंस्पेक्टर पवन कुमार को धालभूमगढ़ थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कदमा थाना के अंकुर कुमार को गालूडीह थाना प्रभारी बनाया गया है। मानगो थाना के सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार को बड़शोल थाना प्रभारी, बिष्टूपुर थाना से कुमार सुमित यादव को गुड़ाबांदा थाना प्रभारी और एमजीएम थाना के पंचम तिग्गा को डुमरिया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।