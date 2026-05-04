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गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा कुरैशी मोहल्ला, रंगदारी मांगने आए बदमाशों को पीटने के बाद हुआ कांड

May 04, 2026 08:34 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, जमशेदपु
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झारखंड के जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) के समीप धतकीडीह का कुरैशी मोहल्ला रविवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। बाइक सवार बदमाशों ने गामा होटल के बाहर फायरिंग कर दी। घटना सुबह करीब 7.30 बजे की है।

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा कुरैशी मोहल्ला, रंगदारी मांगने आए बदमाशों को पीटने के बाद हुआ कांड

झारखंड के जमशेदपुर में टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) के समीप धतकीडीह का कुरैशी मोहल्ला रविवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा। बाइक सवार बदमाशों ने गामा होटल के बाहर फायरिंग कर दी। घटना सुबह करीब 7.30 बजे की है। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ और होटल संचालक गामा समेत वहां मौजूद कर्मचारी बाल-बाल बच गए।

जानकारी के अनुसार, गामा अपने होटल के बाहर खड़ा था। इस दौरान एक कार होटल का सामान लेकर पहुंची। तभी बस्ती में पहले रहने वाला गोरा नामक युवक वहां आया और कार को रोककर रंगदारी की मांग करने लगा। इस पर गामा ने विरोध करते हुए उसकी पिटाई कर दी।

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पिटाई के बाद गोरा वहां से चला गया, लेकिन करीब 40 मिनट बाद वह अपने एक साथी के साथ बाइक से लौटा। इस बार वह बाइक के पीछे बैठा था, जबकि बाइक कोई अन्य युवक चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गामा होटल के पास पहुंचते ही गोरा ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। गामा और होटल के कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर वहां से हटे। फायरिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए।

पहले नाले में फिर गोबर में फंसे दोनों बदमाश

घटना की सूचना मिलते ही बिष्टूपुर पुलिस हरकत में आई और बदमाशों का पीछा शुरू किया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कपाली की ओर भागे हैं। इसके बाद पुलिस ने उनके पीछे लग गई। भागने में दोनों बदमाश नाले में गिर पड़े और फिर निकलने के प्रयास में गोबर के ढेर में जा फंसे। पहले से पीछा कर रही पुलिस ने दोनों को धर दबोचा।

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दोनों भागे थे कपाली की ओर

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इमरान उर्फ गोरा और महफूज उर्फ माया बच्चा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की है। बताया जाता है कि दोनों कदीम-कलीम गिरोह के सदस्य हैं और क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी मनोज ठाकुर और बिष्टूपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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