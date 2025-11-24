वॉट्सऐप-टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं सूचना, डायल 112 को अपग्रेड करने की तैयारी

संक्षेप: डायल 112 को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। अब व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जोड़ने की तैयारी है, ताकि नागरिक केवल कॉल ही नहीं बल्कि टेक्स्ट, लोकेशन और मल्टीमीडिया के माध्यम से भी सूचना दे सकें।

जमशेदपुर शहर में आपातकालीन सेवाओं की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए डायल 112 को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। अब व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जोड़ने की तैयारी है, ताकि नागरिक केवल कॉल ही नहीं बल्कि टेक्स्ट, लोकेशन और मल्टीमीडिया के माध्यम से भी सूचना दे सकें।

इसकी शुरुआत रांची से होगी, इसके बाद शहर में भी इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव करने से लेकर शिकायत दर्ज करने तक की प्रक्रिया मैनुअल है, जिससे समय लगता है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के अनुसार अपग्रेड के बाद स्पीड और सटीकता दोनों में सुधार होगा। नए सिस्टम में स्पीच टू टेक्स्ट फीचर रहेगा, जिससे कॉलर की बात स्वतः स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगी। इससे ऑपरेटर का काम आसान होगा और गलतफहमी की आशंका कम होगी।