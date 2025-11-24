वॉट्सऐप-टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं सूचना, डायल 112 को अपग्रेड करने की तैयारी
जमशेदपुर शहर में आपातकालीन सेवाओं की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए डायल 112 को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। अब व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जोड़ने की तैयारी है, ताकि नागरिक केवल कॉल ही नहीं बल्कि टेक्स्ट, लोकेशन और मल्टीमीडिया के माध्यम से भी सूचना दे सकें।
इसकी शुरुआत रांची से होगी, इसके बाद शहर में भी इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव करने से लेकर शिकायत दर्ज करने तक की प्रक्रिया मैनुअल है, जिससे समय लगता है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के अनुसार अपग्रेड के बाद स्पीड और सटीकता दोनों में सुधार होगा। नए सिस्टम में स्पीच टू टेक्स्ट फीचर रहेगा, जिससे कॉलर की बात स्वतः स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगी। इससे ऑपरेटर का काम आसान होगा और गलतफहमी की आशंका कम होगी।
कॉलर के जेंडर की स्वचालित पहचान की सुविधा भी जोड़ी जाएगी, ताकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से संबंधित मामलों में प्राथमिकता के आधार पर प्रतिक्रिया दी जा सके। सबसे महत्वपूर्ण फीचर कॉलर लोकेशन ट्रैकिंग होगा। अभी लोकेशन की जानकारी बातचीत पर निर्भर होती है, जबकि नया सिस्टम जीपीएस आधारित लोकेशन स्वतः कैप्चर करेगा। इससे दूरदराज या अपरिचित क्षेत्र से आने वाली कॉल्स पर भी तुरंत कार्रवाई संभव होगी। सिटी एसपी ने बताया कि डायल 112 पर रोजाना 50 से अधिक कॉल प्राप्त होती हैं, जिनमें सड़क हादसे, झगड़ा-फसाद, संदिग्ध गतिविधियां, मेडिकल इमरजेंसी और महिलाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख होती हैं।