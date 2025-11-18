विदेश में नए साल का जश्न मनाने को पासपोर्ट केंद्र में मारामारी, जमशेदपुर में 23 दिन की वेटिंग

संक्षेप: जमशेदपुर के बिष्टूपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर प्रतिदिन केवल 100 अपॉइंटमेंट स्लॉट होने के कारण आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब 23 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है।

जमशेदपुर में पासपोर्ट बनवाने वालों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विदेश में नए साल का जश्न मनाने के लिए पासपोर्ट केंद्र में मारामारी की स्थिति है। बिष्टूपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्वाइंटमेंट मिलने में अब 23 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है।

बढ़ती मांग और सीमित स्लॉट के कारण आवेदकों को मजबूरी में रांची और चाईबासा स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। वहां अपेक्षाकृत कम समय में अप्वाइंटमेंट उपलब्ध हो रहा है।

शहर में पासपोर्ट की मांग तेजी से बढ़ी है। विदेश यात्रा, नौकरी, शिक्षा और मेडिकल उपचार जैसे कारणों से लोग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। बिष्टूपुर केंद्र में कई आवेदक अपनी शादी के बाद विदेश जाने की तैयारी में थे, जबकि कुछ नए साल के जश्न के लिए विदेश जाने वाले थे। आवेदकों ने बताया कि उन्होंने 20 दिन पहले ही आवेदन दिया था, पर स्लॉट काफी दिन बाद का मिल रहा है।

राज्य में फिलहाल 16 पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित राज्य में फिलहाल 16 पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं। इसके बावजूद बिष्टूपुर पोस्ट ऑफिस स्थित केंद्र पर अप्वाइंटमेंट की भारी कमी बनी हुई है। यहां प्रतिदिन केवल 100 अप्वाइंटमेंट जारी किए जाते हैं। वहीं रांची, चाईबासा, बोकारो और धनबाद जैसे अन्य जिलों में अगले ही दिन या दो दिनों के भीतर अप्वाइंटमेंट मिल रहे हैं। यही कारण है कि जमशेदपुर के आवेदकों का दबाव अन्य जिलों पर भी बढ़ने लगा है।