Jamshedpur Nikay Chunav Result LIVE: आज आएंगे मानगो नगर निगम के नतीजे, वोटों की गिनती शुरू

Feb 27, 2026 08:05 am IST
जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के चुनावी नतीजे आज आएंगे। इसके लिए वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होगी। यहां कांग्रेस की सुधा गुप्ता और भाजपा समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह के बीच सीधा मुकाबला है।

23 फरवरी को झारखंड के जमशेदपुर में भी नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। यहां मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद के लिए स्थानीय चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए कई नामांकन दाखिल किए गए हैं। यहां बीजेपी के समर्थन से संध्या सिंह और कांग्रसे के समर्थन से सुधा गुप्ता मैदान में हैं। आज इन चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। जमशेदपुर में एक नगर निगम और एक नगर परिषद के नतीजे आज जारी होंगे।

प्रशासन के अनुसार, मानगो नगर निगम के 190 बूथों की मतगणना के लिए 48 टेबल लगाए जाएंगे। इससे गिनती मात्र चार राउंड में पूरी हो जाएगी। पहले 16 टेबल पर आठ राउंड की योजना थी, लेकिन इससे परिणाम अगले दिन तक जाने की आशंका थी। टेबल बढ़ाने से अब पूरी प्रक्रिया लगभग 10 घंटे में समाप्त होने की उम्मीद है। जुगसलाई नगर परिषद के 41 बूथों की मतगणना तीन राउंड में पूरी होगी। इसके लिए चार अतिरिक्त टेबल बढ़ाए गए हैं।

Jamshedpur Nikay Chunav Result LIVE Updates-

9.00 AM मानगो में 4 राउंड की होगी वोटों की गिनती

जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में वोटों की गिनती 4 राउंड की होगी। ऐसे में संभावना है कि जल्दी ही नतीजे जारी कर दिए जाएंगे।

8.00 AM मानगो, जुगसलाई में वोटों की गिनती शुरू

जमशेदपुर के मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद में 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है।

7:52 AM: मानगो नगर निगम

वैसे तो नगर निकाय चुनाव में पार्टियों का चुनाव चिह्न नहीं मिलता है, लेकिन पार्टियां अपने समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारती हैं। मानगो नगर में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह हैं। वो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की पत्नी हैं। इस सीट पर इनका मुकाबला कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता से है, जो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी हैं। इन दोनों के अलावा चुनावी मैदान में जेबा कादरी, कुमकुम श्रीवास्तव, प्रतिभा रानी, बनीता सहाय आदि प्रत्याशी भी मेयर पद के लिए मैदान में हैं।

