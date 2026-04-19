कल से बदल जाएगा जमशेदपुर के निजी स्कूलों का समय, क्या होगी नई टाइमिंग

जमशेदपुर में निजी स्कूलों के खुद बच्चों को राहत देने के लिए स्कूलों का समय बदले जाने के बाद अब अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने भी सोमवार से निजी स्कूलों का समय बदलने की औपचारिक घोषणा कर दी है।

जमशेदपुर में निजी स्कूलों के खुद बच्चों को राहत देने के लिए स्कूलों का समय बदले जाने के बाद अब अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने भी सोमवार से निजी स्कूलों का समय बदलने की औपचारिक घोषणा कर दी। मौसम विभाग की ओर से आगामी सप्ताह में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी जारी करने के बाद एसोसिएशन ने सोमवार से स्कूलों के समय में परिवर्तन की घोषणा की है। इसके तहत अब स्कूलों का समय सुबह जल्दी शुरू होकर दोपहर में जल्दी छुट्टी कर दी जाएगी। यह फैसला बच्चों के स्वास्थय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

क्या होगी स्कूल की टाइमिंग इस नए निर्णय के तहत अब सभी निजी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 6.45 बजे से शुरू होंगी और दोपहर 11.30 बजे छात्रों की छुट्टी कर दी जाएगी। यह कदम मुख्य रूप से दोपहर के समय सूरज की तपिश और गर्मी के बढ़ते प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए उठाया गया है। अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शरत चंद्रन ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि क्षेत्र में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी। दोपहर के वक्त धूप और लू का असर ज्यादा रहता है, जिससे स्कूल से घर लौटते समय बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए एसोसिएशन ने सभी संबद्ध स्कूलों के साथ विचार-विमर्श किया, जिसपर सभी स्कूलों ने सहमति जताई है।

अभिभावकों को नए समय सारिणी की भेजी गई सूचना प्रशासनिक स्तर पर लिए गए फैसले के बाद शनिवार से ही सभी अभिभावकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और स्कूल एप के माध्यम से बदलाव की सूचना भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शरत चंद्रन ने स्पष्ट किया कि सोमवार से शहर के सभी निजी शिक्षण संस्थान इसी नए समय सारिणी के अनुसार संचालित होंगे।

स्कूली वैन में जीपीएस लगाना होगा अनिवार्य शहर में हाल के दिनों में स्कूली वाहनों के साथ हुई अनपेक्षित घटनाओं और अभिभावकों की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए अगले माह से सभी स्कूली वैन में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अभिभावक न केवल अपने बच्चों की लोकेशन ट्रैक कर सकेंगे, बल्कि वाहन की गति और मार्ग पर भी नजर रख पाएंगे।