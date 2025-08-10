जमशेदपुर में बनेगा नया बस टर्मिनल, खर्च होंगे 145 करोड़; क्या-क्या होंगी सुविधाएं

झारखंड के जमशेदपुर में एक नया बस टर्मिनल बनने जा रहा है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने शनिवार को औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

झारखंड के जमशेदपुर में एक नया बस टर्मिनल बनने जा रहा है। इसको लेकर झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने शनिवार को औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। करीब 145.24 करोड़ से प्रस्तावित आईएसबीटी कुल 13 एकड़ क्षेत्र में मानगो डिमना चौक के पास बनाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, इस बस टर्मिनल को 5 फ्लोर का बनाया जाएगा, जिसमें कई तरह की सुविधाएं होंगी। इसमें कार पार्किंग के साथ ही बाइक पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी।

मिली जानकारी के अनुसार, यह आईएसबीटी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) की तर्ज पर बनाया जाएगा। अब इस प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विभागीय मंत्री के पास पेश किया जाएगा। इससे पहले मंत्री सुदिव्य कुमार ने विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को उच्च गुणवत्ता युक्त आईएसबीटी बनवाने का निर्देश दिया। निर्माण कार्य का जिम्मा नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको को सौंपी गई है। कर्नाटक की आइडेक एजेंसी ने प्रस्तावित आईएसबीटी का खाका तैयार किया है। इसी परिसर के निकट जल संसाधन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्य के नागरिकों को सुगम परिवहन संसाधन उपलब्ध कराने के संकल्प के तहत यह प्रक्रिया शुरू की गई है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है, जो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण तथा बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल के पहलुओं को मिलाकर बनाया गया है।

क्या-क्या होंगी सुविधाएं ● टर्मिनल बिल्डिंग - पांच तल्ला, दो बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और प्लस तीन तल्ला भवन

● कॉमर्शियल बिल्डिंग - एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर प्लस तीन तल्ला भवन

● आइडियल पार्किंग - 50

● एलिगेटिंग बस वे - 23

● जल संसाधन विभाग का कार्यालय

● जेनरेटर, ट्रांसफॉर्मर

● बाहरी सड़क आवासीय कॉलोनी तक

● टर्मिनल का आंतरिक रोड, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, ईटीपी