जमशेदपुर में खौफनाक मर्डर! पुलिस ने तुरंत लिया ऐक्शन; आरोपी गिरफ्तार

झारखंड के जमशेदपुर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Sat, 22 Nov 2025 07:55 AMMohammad Azam पीटीआई, जमशेदपुर
झारखंड के जमशेदपुर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए छह घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

मामला जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र का है। यहां के शास्त्रीनगर इलाके में ब्लॉक नंबर-2 में शुक्रवार रात को तौकीर उर्फ गोरा नाम के युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने की वजह से तौकीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि आरोपी और मृतक दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने मृतक युवक के पिता के बयान के बाद मामला दर्ज कर लिया।

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है।
