Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जमशेदपुर के 500 बेड वाले MGM अस्पताल में पानी का संकट, बाथरूम का पानी पी रहे मरीज

Mar 30, 2026 11:48 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share

अस्पताल में भर्ती श्रवण साव शुक्रवार को शौचालय से पीने के लिए पानी भर रहे थे। पूछने पर बताया कि पेयजल की सुविधा नहीं है। ऐसे में बाहर से पानी लाना ही रास्ता है। मरीजों को बाहर जाने नहीं देते, इसलिए बाथरूम के बेसिन से ही पानी लेना पड़ रहा है।

जमशेदपुर के 500 बेड वाले MGM अस्पताल में पानी का संकट, बाथरूम का पानी पी रहे मरीज

जमशेदपुर में 500 बेड के एमजीएम अस्पताल में मरीजों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है। स्थिति यह है कि उन्हें बाथरूम का पानी पीना पड़ रहा है या फिर उन्हें अस्पताल भवन से बाहर जाकर पानी लाना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती श्रवण साव शुक्रवार को शौचालय से पीने के लिए पानी भर रहे थे। पूछने पर बताया कि पेयजल की सुविधा नहीं है। ऐसे में बाहर से पानी लाना ही रास्ता है। मरीजों को बाहर जाने नहीं देते, इसलिए बाथरूम के बेसिन से ही पानी लेना पड़ रहा है।

बाथरूम के बेसिन से पीने का पानी भर रहे

गदड़ा निवासी लोहा महतो ने कहा कि उनके पिता जी भर्ती है। वे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए बाथरूम के बेसिन से पीने का पानी भर रहे हैं। अस्पताल में पेयजल का इंतजाम नहीं है। इस संबंध में अधीक्षक डॉ. बलराम झा को कई बार फोन किया गया, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

ये भी पढ़ें:नौकरी छोटी, डिग्री बड़ी: कुक के लिए ग्रेजुएट, सोशल वर्कर के लिए MPhil लाइन में
ये भी पढ़ें:मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या से लोगों में उबाल, हजारीबाग बंद कराने निकले सांसद

करोड़ों के अस्पताल में पेयजल का अभाव

पानी लाने जाते हुए परिजन शंकर पातोर ने कहा कि अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। सोनारी की सोनिका ने कहा कि मरीज जिनके पास परिजन नहीं हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। गरीब मरीजों को भी जेब से पैसे देकर बाहर से बोतल खरीदना पड़ रहा है। करोड़ों का अस्पताल और पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्था भी नहीं है।

पिछले दिनों दो मरीज अस्पताल से गायब हुए थे

एक मरीज ललन कुमार बाहर पानी लाने जा रहा था तो होमगार्ड जवानों ने रोक दिया। कहा कि ऐसे बच्चे गुम भी हो सकते हैं। आखिर उसका कौन जिम्मेवार होगा। वहीं, कोई बुजुर्ग मरीज को बाहर पानी लाने जाने के दौरान कुछ हो गया तो उन्हें कौन देखेगा। पिछले दिनों दो मरीज अस्पताल से गायब हुए थे, जिसमें से एक साकची कोर्ट के पास पड़ा था। वहीं, दूसरा मरीज इमरजेंसी से 14 मार्च की रात बाहर निकलते देखा गया और चार दिन पहले उसका शवर परिसर के झाड़ियों में मिला था। इसके बाद से होमगार्ड जवानों ने भी गश्त बढ़ा दी और मरीजों को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:झारखंड में ED का शिकंजा, CCL सुरक्षा प्रभारी समेत 4 पर चार्जशीट
ये भी पढ़ें:झारखंड में सरकारी भुगतान और DBT की डेडलाइन बदली; कब तक होंगे ट्रांजैक्शन
ये भी पढ़ें:यात्रीगण ध्यान दें! रांची-लोहरदगा रूट पर आज से फिर दौड़ेगी ट्रेन
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand Jamshedpur News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।