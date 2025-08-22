jamshedpur mango land will be encroachment free जमशेदपुर के मानगो हाट की जमीन होगी खाली, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केस भी चलेगा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
जमशेदपुर के मानगो हाट की जमीन होगी खाली, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ केस भी चलेगा

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:15 AM
जमशेदपुर के मानगो हाट की जमीन खाली कराने की प्रक्रिया अब तेज होगी। अपर उपायुक्त (एडीसी) भगीरथ प्रसाद ने मानगो के अंचलाधिकारी को इस मामले में सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जेपीएलई एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने सीओ को चेतावनी दी कि अगर इस मामले में उन्होंने शिथिलता बरती तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

एडीसी ने सीओ को पत्र लिखकर मानगो हाट की 77.34 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण होने और इसे खाली नहीं कराने के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लिया है। उल्लेखनीय है कि यह जमीन बाजार समिति की है। 1978 में बाजार समिति ने वहां पर चबूतरा बनाकर किसानों को दिया था, ताकि वे अपना उत्पाद वहां लाकर बेच सकें और मुनाफा कमा सकें। परंतु बाद में उन्होंने वहां कच्चा निर्माण कर लिया था। फिर वहां आग लग गई थी। तब वैध आवंटियों की संख्या करीब 52 थी। हालांकि बाद में बहुत से लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। यही नहीं, बहुत से लोग अपनी जगह दूसरों को बेचकर निकल गए। इसके कारण वहां पर कारोबारियों व दुकानदारों ने पक्का निर्माण कर लिया और बड़ी-बड़ी दुकानें खुल गईं। बाजार समिति ने कुछ माह पूर्व उस जगह की मापी कराई और सभी को अपने कागजातों के साथ पक्ष रखने का नोटिस जारी किया। परंतु इक्का-दुक्का लोगों ने ही कागजात दिखाए। इसलिए बाजार समिति के पणन सचिव ने मानगो के सीओ को सूची सौंपकर अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया। इस बात को कई माह बीत चुके हैं।

सरकारी जमीन की बिक्री रोकने को कहा

जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार को भी एडीसी ने उनके क्षेत्र में सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री रोकने का आदेश दिया है। बताया है कि उनके क्षेत्र में प्लॉटिंग कर जमीन बेचने का कारोबार चल रहा है। इससे प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, क्योंकि जमीन के कस्टोडियन सीओ ही होते हैं। उन्हें भी इस मामले में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।