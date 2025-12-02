जमशेदपुर में जानलेवा प्रदूषण से जंग, लोग हर साल खा रहे 50 करोड़ की दवा

संक्षेप: जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस, त्वचा और नेत्र रोगों से पीड़ित लगभग 50 हजार मरीजों पर दवाओं का वार्षिक खर्च ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या, खराब सड़कें और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली गंदगी प्रदूषण को तेज़ी से बढ़ा रही है।

जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके असर से सांस, त्वचा रोग और आंखों से जुड़े मरीजों पर दवाओं का खर्च हर वर्ष 50 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विशेषज्ञों का कहना है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ना, सड़कों की खराब स्थिति, औद्योगिक इकाइयों में नियंत्रण की कमी और नालों के माध्यम से नदियों में गंदगी जाने से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। एमजीएम के मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉ. मंगेश दोराई के अनुसार, अस्पताल में आने वाले कुल मरीजों में 15-20 प्रतिशत लोग सांस से संबंधित समस्याओं से पीड़ित होते हैं। शुरुआती अवस्था में ब्रोंकाइटिस और दमा जैसी समस्या रहती है, जबकि आगे चलकर सीओपीडी जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंच जाती है। थोक दवा कारोबारियों के अनुसार एक इनहेलर लगभग 700 रुपये का आता है और सप्ताह भर चलता है। गंभीर मरीजों को महीने में 7-8 हजार रुपये तक सिर्फ दवाओं पर खर्च करना पड़ता है।

चर्म रोग के साथ बाल झड़ने की समस्या चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव ठाकुर ने बताया कि गंदगी और दूषित वातावरण के कारण मुंह में मुहांसे, शरीर पर लाल चकत्ते और एलर्जी की समस्या बढ़ती है। एस्थमा के मरीजों को इससे अधिक दिक्कत होती है। सामान्य व्यक्ति भी प्रभावित होता है। सबसे अधिक असर बालों पर पड़ता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या सामने आती है। मुंहासों के इलाज के लिए 300 से 500 रुपये तक की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। क्रीम का तीन-चार महीने तक इस्तेमाल करने पर 2 से 3 हजार रुपये खर्च होते हैं, जबकि टैबलेट पर अतिरिक्त खर्च आता है।

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव ने बताया कि इस कारण आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां 250 से 300 रुपये की आती हैं, जो महीने में दो बार लगानी पड़ती हैं। हालांकि कुछ सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि गंदे पानी के सेवन से लीवर संबंधी रोग भी बढ़ रहे हैं, जिनके इलाज पर काफी खर्च आता है। इन सभी विभागों में हर साल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।