झारखंड की इन खदानों की सैर कर सकेंगे पर्यटक, हेमंत सरकार किस प्लान पर कर रही काम?

जमशेदपुर के कोल्हान खनन क्षेत्र अब सिर्फ उद्योग या उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे,लेकिन ये पर्यटन के नये केंद्र बनेंगे। यहां के यूरेनियम, तांबा और सोना खदानों की चमक पर्यटकों को आकर्षित करेगी। पर्यटन मंत्रालय ने कोल्हान में माइंस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस बारे में संबंधित उपायुक्तों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने पर यहां की खदानों में पर्यटक सैर करते नजर आयेंगे।

मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य खनन क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार का साधन मुहैया कराना है। प्रस्ताव के अनुसार, शुरुआती चरण में पश्चिमी सिंहभूम,सरायकेलां और पूर्वी सिंहभूम जिलों की कुछ प्रमुख खदानों को चिन्हित किया गया है। इन जिलों में यूरेनियम, तांबा, लौह अयस्क और सोना जैसी बहुमूल्य खनिज संपदाएं मौजूद हैं।

उपायुक्त की रिपोर्ट पर केंद्र को भेजी जाएगी सिफारिश पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित तीनों जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे चयनित खदानों का निरीक्षण कर जल्द रिपोर्ट भेजें। उन्हें सुरक्षा, पहुंच, बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरणीय पहलुओं का आकलन करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही खदानों को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। खदानों की सूची और सिफारिशें राज्य सरकार की ओर तैयार कर केंद्र को भेजी जाएगी। केंद्र की अनुमति के बाद इसे धरातल पर उतारा जाएगा।